مباحثات هاتفية بين الكاظمي والرئيس الإيراني

2022/02/06 | 05:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

شهد اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على توسيع التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات، وعلى الصعد كافة.



وقال الكاظمي، خلال الاتصال بحسب بيان لمكتبه الإعلامي: إن "العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة، وإن العراق يطمح إلى توسعة هذه العلاقات"، مشدداً على "أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر".

بدوره، أشاد الرئيس الإيراني بـ "جهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها"، مجدداً "استنكاره لأي عمل يصدر من أيّ طرف بهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه، والتأثير في مكانته الإقليمية والدولية".

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