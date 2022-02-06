العراق يتسلم من لبنان 337 قطعة أثرية

2022/02/06 | 05:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت: أمين ناصر

تزمع وزارة الثقافة اللبنانية، تسليم العراق 337 قطعة أثرية عراقية مهربة.

وقال وزير الثقافة محمد مرتضى: إن "اتفاقا جرى بين متحف (نابو) اللبناني الذي توجد فيه القطع الأثرية وبين الحكومة العراقية يتضمن تسليم هذه القطع إلى العراق"، لافتا إلى أن "المديرية العامة اللبنانية للآثار سبق أن كشفت في تقرير لها في العام 2018 عن وجود قطع أخرى قد تكون ذات أصول عراقية، ونتيجة لذلك قامت وزارة الثقافة اللبنانية بتكليف لجنة من المتخصّصين الفنيين للكشف على هذه القطع المتنازع

عليها" .

وأضاف مرتضى، أن "عدد القطع التي ستُسلّم للعراق 331 قطعة من الرُّقم المسمارية بالإضافة إلى ست قطع أثرية أخرى كانت ضمن 32 قطعة "متنازعا عليها"، مشيرا إلى أن "لجانا عراقية وسورية ولبنانية أكدت أن القطع الست تعود إلى العراق وبالتالي تقرّر تسليمها مع القطع الأخرى" .

ولفت إلى أن "عملية التسليم ستتم في المتحف الوطني اللبناني".

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