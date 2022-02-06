ستة أسباب تفسر غضب بوتين من الرئيس الأوكراني

2022/02/06 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما وصل فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسكي إلى رئاسة أوكرانيا في 2019 كان أحد وعوده الكبرى تحقيق السلام مع روسيا، لكن يبدو أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، يريد عكس ذلك، وفق تقرير من صحيفة أميركية.

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