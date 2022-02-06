2022/02/06 | 06:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tvjPw1Hsy4E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).