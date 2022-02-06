2022/02/06 | 06:00 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق عملية إعمار معبد لالش الأيزيدي في نينوى) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -3jMQJv8Otk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق عملية إعمار معبد لالش الأيزيدي في نينوى) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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