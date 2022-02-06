2022/02/06 | 06:35 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شكاوى من انتشار النفايات في مدينة الحلة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bDtvFspnPl0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شكاوى من انتشار النفايات في مدينة الحلة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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