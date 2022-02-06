2022/02/06 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن تنظيم داعش حول فرن مطبخ سجن غويران إلى "محرقة" للأسرى.

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