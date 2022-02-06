وفاة الطفل ريان.. تداول فيديو لحادثة مشابهة بالصين

2022/02/06 | 07:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل على إعلان وفاة الطفل ريان الذي سقط في بئر في المغرب واستمرت محاولات انتشاله حتى تكللت بالنجاح مساء السبت قبل إعلان وفاته بعد إنقاذه بوقت قصير.

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