 السلطة اللبنانية ومصارفها.. حكاية نصب واحتيال معلنين 

2022/02/06 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سأحكي لكم حكاية اللبناني مع المصارف في الأول من فبراير، موعد قبض الرواتب والمستحقات للموظفين، حين نفذت أكبر عملية احتيال ونصب بحقهم.ذهبت الى المصرف الذي أتعامل معه وهو يعود الى أحد أكبر المرجعيات المصرفية، كي لا أسميه؛ وغايتي الحصول على الراتب وما تيسر من الوديعة المالية البالغة 200 مليون ليرة، ما كان يساوي 133,333 ألف دولار قبل تجميدها منذ أن حجزت أموال اللبنانيين مطلع العام 2020، وصارت تصرف بالقطارة.

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