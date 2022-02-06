مصممة أزياء

2022/02/06 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتهرت كايا أراغون، البالغة من العمر 9 سنوات من ولاية كولورادو الأمريكية، واعتُبرت كأيقونة أزياء صغيرة بفضل مقاطع الفيديو الخاصة بها على "تيك توك" التي جمعت أكثر من 21 مليون إعجاب.يصفها متابعوها بأنها أعجوبة صغيرة في الموضة، وحتى مصممة الأزياء فيرا وانغ قد لاحظت ذلك.تقرير محطة KRDO المتعاونة مع CNN.

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