أستراليا تطالب بورما على الإفراج عن خبير اقتصادي معتقل منذ عام

2022/02/06 | 07:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعدعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين الأحد إلى "الإفراج الفوري" عن الخبير الاقتصادي شون تورنيل الذي يحتجزه المجلس العسكري البورمي منذ عام. وقالت الوزيرة باين في بيان "ندعو مرة جديدة إلى الإفراج الفوري عن البروفيسور تورنيل". وأضافت "اعتقال البروفيسور تورنيل غير عادل ونرفض الاتهامات الموجهة إليه".تورنيل أستاذ اقتصاد أسترالي عمل مستشارا للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي عندما قبض عليه في شباط الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري.واتُهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في بورما ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما.وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، خاصة بعد أن مُنعت السفارة الأسترالية من إمكان حضور إحدى جلسات محاكمته في أيلول.وقالت باين "وفقا للمعايير الأساسية للعدالة والشفافية، نتوقع أن يتمكن البروفيسور تورنيل من الوصول إلى محاميه دون عائق، وأن يتمكن ممثلون أستراليون من حضور محاكمته".كان تورنيل يجري مقابلة هاتفية مع بي بي سي عندما اعتُقل بعد الانقلاب.

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