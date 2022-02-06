ما هذي الدنيا التي لا تدوم... - محمد الحنفي

2022/02/06 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إن الحياة...عمر قصير...مهما طال العمر...وأحداث العمر...لا تتكرر...ولا تزول...من تاريخ البشر...والبشر...لا يتقوى...إلا بما يراكمه...من ثروات...والثروات...لا تتحمل...أن يصير مالكها...في حكم العدم...حتى تتمزق...وتصير ضعيفة...فلا يذكر بعد الموت...إلا بما خلفه الهالك...إلا بما قدمه...من خدمات...بالتضحية...من أجل الإ ......





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