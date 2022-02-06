2022/02/06 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم هواجس السيد نون٢-;-٨-;- ـ الشك في حقيقة السيد نونولا بد من إيضاح الصورة قبل مواصلة الحديث، أي لا بد من التذكير بأنني أخترت إسم "السيد نون" ليس لإعتبارات جمالية أو شكلية، وربما سيتغير أثناء السرد، لا شك قي أنه سيغير إسمه كما تعود أن يفعل، فذلك لا أهمية له على الإطلاق، فأنا لا أتذكر الأسماء ولا التواريخ لا فيما يخصني ولا فيما يخص الآخرين.



لا شك بأن السيد نون يسمى بهذا الإسم لأسباب عديد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشك - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشك - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).