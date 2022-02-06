الكويت.. توقيف نساء

2022/02/06 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الكويتية من توقيف 4 نساء يمارسن "أعمال منافية للآداب" داخل شقة مشبوهة في منطقة المهبولة، بحسب ما أوردته صحيفة الأنباء.

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