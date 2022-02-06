رئيس إيران يلفت لـ

2022/02/06 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، إلى شرط استمرار بلاده في المفاوضات مع المملكة العربية السعودية وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

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