نجوم وأندية الكرة في العالم تنعى الطفل ريان

2022/02/06 | 08:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعرب العديد من أندية ونجوم كرة القدم العربية والأوروبية عن حزنها الشديد بوفاة الطفل المغربي ريان بعد إخفاق الجهود الحثيثة التي بذلتها فرق الإغاثة لإخراج الطفل الذي علق لنحو 5 أيام في بئر مهجورة. ونشر لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز، صورة على حسابه أرفقها بتعليق على وفاة الطفل المغربي ريان قائلافيها" لله ما اخذ وله ما اعطى وانا لله وانا اليه راجعون".ففي إسبانيا، قدم نادي برشلونة الإسباني خالص العزاء لأسرة الطفل ريان في تغريدة على حسابه على تويتر بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله.اللهم اجعله طير من طيور الجنة".وغرد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي على حسابه على تويتر معلقا: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطفل ريان..مشاعرنا وقلوبنا مع والديه، وتعازينا للشعب المغربي والإنسانية جمعاء على هذه الفاجعة".أما نادي ليفربول، فأعرب عن حزنه الشديد لوفاة الطفل ريان وكتب تغريدة تقول: "بالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه.مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد".وفي إيطاليا وصف نادي إي سي ميلان الطفل ريان بالبطل وعلق على رحيله : "رحمة الله على البطل ريان..قلوب الجميع في ميلان مع أهله وذويه في هذا الظرف الأليم".وفي فرنسا نشر نادي باريس سان جيرمان تغريدة على حسابه داعيا للطفل ريان بالرحمة وقال: "رحم الله الطفل ريان".

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