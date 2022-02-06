2022/02/06 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ تخطت كوريا الجنوبية، اليوم الاحد، حاجز الميلون حالة اصابة بفيروس كورونا.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، إن كوريا الجنوبية تجاوزت اليوم الأحد مليون إصابة تراكمية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية، بلغ 38691 إصابة جديدة ناجمة عن تفشي سلالة أوميكرون.
وذكرت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تتجاوز المليون إصابة بكوفيد-19) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، إن كوريا الجنوبية تجاوزت اليوم الأحد مليون إصابة تراكمية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية، بلغ 38691 إصابة جديدة ناجمة عن تفشي سلالة أوميكرون.
وذكرت […]
ظهرت المقالة كوريا الجنوبية تتجاوز المليون إصابة بكوفيد-19 أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تتجاوز المليون إصابة بكوفيد-19) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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