2022/02/06 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة مجلس القضاء الأعلى يدين استشهاد القاضي أحمد الساعدي في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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