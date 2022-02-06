وجبة الفقراء.. تذوق إحدى أشهر الأكلات الشعبية في ألمانيا بإكسبو 2020 دبي

2022/02/06 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس طبق "كاريورست" الألماني معقداً، ولكن لم يمنعه ذلك من أن يصبح واحداً من أشهر الأطباق المكوّنة من النقانق في البلاد.ووُلد هذا الطبق بفضل امرأة تُدعى هيرتا هوير من برلين في منتصف القرن العشرين.ولا تزال هذه الوجبة البسيطة تحظى بشعبية واسعة في ألمانيا، إذ يُستهلك 800 مليون منها سنوياً.ويمكنك تجربتها في جناح ألمانيا بإكسبو 2020 دبي.

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