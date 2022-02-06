اسلوب مبتكر لشعلة الألعاب الاولمبية الشتوية في بكين

2022/02/06 | 08:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاكد المخرج الرئيسي لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين تشانغ ييمو إن أكبر ابتكار في حفل الافتتاح هذه الدورة هو أسلوب الإشعال وتصميم منصة الشعلة.وقال تشانغ ييمو في تصريح صحفي ان" أسلوب الإشعال وتصميم منصة الشعلة أمر غير مسبوق في تاريخ الألعاب الأولمبية، حيث تحول النار الأولمبية المشتعلة إلى شعلة صغيرة مقدسة ورشيقة مثل ندفة الثلج"، لافتا الى ان" هذه الفكرة تأتي من مفهوم حماية البيئة وتخفيض انبعاثات الكربون".واضاف أن "النار الأولمبية هي رمز مهم للروح الأولمبية، نظرا لأن مفهوم حماية البيئة أصبح أكثر شيوعا بين الناس، فهو يعتقد اعتقادا راسخا أن نمط "نار كبيرة" في الماضي سيتغير يوما ما، وقد انتهزت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين هذه الفرصة للتعبير عنه.بغض النظر عن حجم النار، طالما أن النار في قلوب الجميع مشتعلة، فهي أروع شعلة مقدسة من المعتقد اعتقادا راسخا أن طريقة الإشعال هذه الدورة يمكن له ترويج مفهوم حماية البيئة وتخفيض انبعاثات الكربون".

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