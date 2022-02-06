2022/02/06 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعاني بعض الأشخاص من حدوث نزيف في الأنف في فصل الشتاء، الأمر الذي يعود لسببين بحسب رأي طبيبة دم روسية.وأرجعت الطبيبة ديانا كيم، حدوث النزيف إلى أحد سببين تحدثت عنهما، واصفة في الوقت ذاته الحالة بغير الخطيرة ولكنها مزعجة.ووفقا لها، السبب الأول هو تأثير التغيرات في درجات الحرارة ومستويات الرطوبة على […]

ظهرت المقالة طبيبة روسية تحدد سببين لحدوث نزيف الأنف في فصل الشتاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة روسية تحدد سببين لحدوث نزيف الأنف في فصل الشتاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة روسية تحدد سببين لحدوث نزيف الأنف في فصل الشتاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).