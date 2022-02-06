الكاميرون تحصد المركز الثالث في أمم أفريقيا

2022/02/06 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح بخمسة اهداف لثلاثة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بثلاثة اهداف لكل فريق، حيث تقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف سجله ستيف ياجو في الدقيقة 24 فيما جاء […]

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