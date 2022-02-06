سياسيون ينتقدون “هرولة” الحكومة للربط الكهربائي مع السعودية

2022/02/06 | 08:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت اطراف سياسية إضافة لمختصين بملف الطاقة، ماذهبت اليه الحكومة بشأن الربط الكهربائي مع السعودية، مؤكدين ان هذا التوجه لن يحل الازمة في وقت تم فيه تشخيص الخلل في ازمة الكهرباء.وقال النائب السابق عن تحالف الفتح كريم المحمداوي لـ /المعلومة/، ان “هناك تدخلات خارجية بملف الطاقة العراقي من اجل تحقيق غايات أميركية، […]

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