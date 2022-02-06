2022/02/06 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس وزراء بيرو، إيكتور فالير بينتو، إنه سيقدم استقالته، وذلك بعد عدة أيام من تعيينه، بعد ورود أنباء عن وجود شكاوى ضده تزعم أنه مارس العنف ضد أسرته، بحسب صحيفة “الغارديان”.وبحسب الصحيفة، أكد رئيس وزراء بيرو، هيكتور فالير أنه سيتنحى عن منصبه بعد أربعة أيام فقط من تسميته في المنصب، بعد […]

ظهرت المقالة بسبب “عنف أسري”..



رئيس وزراء بيرو يستقيل من منصبه بعد أيام من تعيينه أولاً على ايرث نيوز.

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