طبيب أعصاب يحذر من النوم على هذه الأشياء

2022/02/06 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذر طبيب روسي من مخاطر النوم على الأسرة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.قال بافيل كوكوتوف، طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري، في تصريح صحفي، إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسرة قابلة للطي أو فرشة هوائية.وأضاف قائلا: “عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم، فإننا لا نحصل […]

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