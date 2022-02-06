التوتر على الحدود الأوكرانية.. ألمانيا تتجه لإرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا

2022/02/06 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن برلين تدرس إرسال قوات إضافية إلى ليتوانيا مع استمرار تزايد التوتر بشأن الحشود العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.

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