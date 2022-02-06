الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية امنية شرق صلاح الدين

2022/02/06 | 09:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شرعت قوات الجيش والحشد الشعبي، الاحد، بعملية تفتيش واسعة في حاوي العظيم شرق صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية انطلقت بمشاركة اللواءين التاسع والثامن والثمانون ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي وقوة من الجيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين”.وأضاف البيان أن “العملية ستشمل تفتيش مناطق […]

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