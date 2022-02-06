نائب يطالب باشراك ابناء مناطق حزام بغداد في صفوف القوات الامنية

2022/02/06 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عد النائب عن محافظة بغداد كريم ابو سودة، اليوم الاحد، سوء إدارة الملف الأمني في حزام بغداد السبب وراء تدهور الوضع بتلك المناطق، داعيا لأشراك ابنائها في صفوف القوات الامنية.

وقال ابو سودة في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان " الأمن خط أحمر فلاوجود للحياة دون الوضع الأمني وهنا سيكون العمل عليه اولوية من خلال المتابعة مع الجهات المعنية سيما في العاصمة بغداد".

واضاف ان "تدهور الملف الامني في مناطق حزام بغداد وتحديدا الطارمية يعود الى سوء ادارة الملف مما يتطلب اشراك ابناء المناطق في الحزام ضمن صنوف الاجهزة الأمنية لغرض إعادة الاستقرار لتلك المناطق وبسط السيطرة الكاملة عليها"، مبينا ان "الملف الأمني سيكون له الاولوية بالمتابعة من قبلهم لأنه لايمكن تنفيذ المشاريع واعادة الاعمار مالم يتم واقعا فرض الاستقرار بتلك المناطق ".

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