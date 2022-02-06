2022/02/06 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أن كاميلا دوقة كورنويل وزوجة ابنها الأمير تشارلز ستصبح ملكة بريطانيا بعد تولي ابنها للعرش، وذلك في خطاب بمناسبة اليوبيل البلاتيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميلا ستصبح ملكة بريطانيا.. الملكة إليزابيث تعلن بخطاب اليوبيل البلاتيني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميلا ستصبح ملكة بريطانيا.. الملكة إليزابيث تعلن بخطاب اليوبيل البلاتيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).