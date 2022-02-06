“أسوشيتد برس”: السلطات الأمريكية باتت أقل موثوقية

2022/02/06 | 09:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفاد وكالة “أسوشيتد برس”، بأن الوثوق بالسلطات الأمريكية تراجع وبات أقل بسبب الأكاذيب التي تم الكشف عنها في تصريحاتها خلال العقود الأخيرة.وأشارت الوكالة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الأسبوع، عندما طُلب منها تقديم أدلة لدعم تصريحات تتعلق بالأمن القومي، ردت ببساطة: “عليك أن تصدقنا”.وتطرقت الوكالة إلى التصريحات الدائرة حول […]

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