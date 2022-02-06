تصنيع نسخة مقلدة من لقاح موديرنا في جنوب إفريقيا

2022/02/06 | 09:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت شركة جنوب إفريقية للتكنولوجيا الحيوية أنها ابتكرت نسخة قريبة من لقاح موديرنا المضاد لـ”كوفيد-19″، في اختراق هام للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.وأعلنت شركة Afrigen Biologics and Vaccines، ومقرها كيب تاون بجنوب إفريقيا، يوم الخميس 3 فبراير، أنها صنعت لقاحا مستنسخا من لقاح موديرنا.وتعمل الشركة على استنساخ اللقاح كجزء […]

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