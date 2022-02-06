خبير عسكري يوضح اهم طرق ضبط الحدود ويؤكد: الخروق لم تعالج سابقاً

2022/02/06 | 09:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، الأحد، اهم الطرق الكفيلة بتأمين الشريط الحدودي العراقي السورية من أي تسلل إرهابي، لافتا الى ان هناك خروق مشخصة لم تعالج سابقا.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “تصريحات القائد العام للقوات المسلحة بشأن اتخاذ إجراءات وعمليات تحصين للحدود العراقية السورية، يؤكد ذلك ان هناك خروق مشخصة […]

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