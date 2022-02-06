خلال شهر.. تسويق أكثر من اربعة ملايين بيضة في ذي قار

2022/02/06 | 09:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … أعلنت مديرية زراعة ذي قار، اليوم الاحد، عن تسويق اكثر من أربعة ملايين بيضة مائدة الى الأسواق المحلية خلال شهر واحد فقط.وقال مدير الزراعة صالح هادي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم انتاج 4577769 بيضة مائدة وتسويقها الى الاسواق المحلية في المحافظة و 1449 طناً من اللحوم البيضاء […]

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