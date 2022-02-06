2022/02/06 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لهذا السبب..النزاهة تضبط مستثمراً ومدير مشروع استثماري في كركوك

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النزاهة تضبط مستثمراً ومدير مشروع استثماري في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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