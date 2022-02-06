الحمامي يرجح تأجيل جلسة البرلمان ويحذر من فخ لتمرير رئيس الجمهورية

2022/02/06 | 09:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الاحد، تأجيل جلسة البرلمان المقرر انعقادها غدا، محذرا من فخ لتمرير رئيس الجمهورية في حال انعقاد الجلسة.وقال الحمامي لـ /المعلومة/، ان “عدم حضور الكتلة الصدرية الى مجلس النواب يوم غد سيعطل جلسة اختيار رئيس الجمهورية،، لذا فأن التفاهمات كفيلة بإيجاد مخرج للازمة الراهنة”.[…]

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