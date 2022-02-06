كوريا الجنوبية تتجاوز مليون إصابة بكورونا

2022/02/06 | 09:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تخطت كوريا الجنوبية، اليوم الاحد، حاجز الميلون حالة اصابة بفيروس كورونا.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، إن كوريا الجنوبية تجاوزت اليوم الأحد مليون إصابة تراكمية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو الصحة تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية، بلغ 38691 إصابة جديدة ناجمة عن تفشي سلالة أوميكرون.وذكرت الوكالة […]

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