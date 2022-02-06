النزاهة تضبط مستثمراً ومدير مشروع استثماري في كركوك

2022/02/06 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ في محطة وزن تقوم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات أكثر من المُقرَّر قانوناً في كركوك.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى محطة الوزن التي تقعُ في الطريق الرابط بين مُحافظتي كركوك والسليمانيَّة، […]

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