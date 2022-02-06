العراق يتقدم مرتبة باحتياطي الذهب عالمياً

2022/02/06 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأحد، تقدم العراق مرتبة واحدة ضمن جدول أكثر دول العالم في احتياطي المعدن النفيس.

ووفقا لأحدث جدول نشره المجلس في شباط لعام 2022 واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "العراق تقدم مرتبة واحدة ليصل الى المركز 38 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بعد تراجع لترتيب ليبيا ضمن الجدول"، مبينا ان "العراق احتل المرتبة الرابعة عربيا بعد كل من السعودية والجزائر ولبنان".

واضاف ان "العراق حافظ على حيازته من الذهب بدون تغيير لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 طنا وهي تمثل 8.8% من باقي احتياطاته الأخرى ".

كما اوضح المجلس أن "الاحتياطيات الرسمية العالمية من الذهب زادت بمقدار 14.2 طنًا حيث قامت تركيا بشراء كمية من الذهب بمقدار 10.1 أطنان، كما أضافت أوزبكستان 8.4 أطنان وجمهورية قيرغيزستان 1.1 طن وجمهورية التشيك 0.4 طن وأوكرانيا 0.3 طن ، فيما قامت بعض الدول ببيع الذهب وهي كازاخستان -4.8 اطنان، سريلانكا -3.6 أطنان وبولندا -1.6 طن".

واشارت الى ان " الولايات المتحدة ما زالت تتربع على تصنيفها بين الدول باكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 طن تليها المانيا 3.359 طن ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451 طن، فيما تذيلت السلفادور بالمرتبة 100 وبواقع 1.4 طن تسبقها سورينام وبواقع 1.5 طن".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتألف أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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