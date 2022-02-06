تتصدرها أمريكا.. إليك الدول والمناطق الأكثر تضررًا من فيروس كورونا

2022/02/06 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز مجموع حالات فيروس "كوفيد-19" حول العالم 393 مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 5.7 مليون، وفقاً لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.وإليك ترتيب أعداد إصابات ووفيات "كوفيد-19" حول العالم في هذا الإنفوجراف.

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