ماذا وراء زيارة جينين بلاسخارت لمدينة أور

2022/02/06 | 14:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء محسن الاسدي..(( أن هذه الزيارات تثير الشك والريبة لدى الكثير من العراقيين لكثير من الشخصيات الأجنبية منها الوفد الألماني ومجموعة السياح الذين يتجولون في شوارع بغداد والمدن العراقية بحرية تامة بدون غطاء أمني أو حكومي ومنها من تحمل في جعبتها الطابع الفكري وثقلها السياسي في المنطقة لتمريرها في المنطقة العربية وخصوصا […]

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