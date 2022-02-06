محترف لبناني جديد ينضم لـ”فرسان المملكة”

2022/02/06 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي نفط ميسان الملقب بـ”فرسان المملكة”، التعاقد مع محترف لبناني جديد لتعزيز صفوف الفريق الكروي.وقال المنسق الاعلامي للنادي مهند اللامي في تصريح لـ”إيرث نيوز” إن “إدارة نفط ميسان، بذلت مجهودات كبيرة في الانتقالات الشتوية وابرمت العديد من الصفقات كان آخرها اللبناني عباس عاصي”.واوضح ان “عاصي سيكون المحترف اللبناني الثاني الذي […]

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