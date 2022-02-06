2022/02/06 | 14:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تلقى منتخب مصر، صدمة قبل مواجهته المرتقبة ضد السنغال، اليوم الأحد، على ملعب “أوليمبي” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا.وقررت اللجنة المنظمة للبطولة القارية، منع المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، من حضور عملية إحماء اللاعبين قبل مباراة “الفراعنة” والسنغال الليلة، وكذلك دخول غرفة الملابس قبل وأثناء المباراة، على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهته المرتقبة ضد السنغال) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهته المرتقبة ضد السنغال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).