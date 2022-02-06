ديالى تتحدث عن حصيلة دامية لوفيات كورونا في شباط الجاري

2022/02/06 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، تسجيل حصيلة مرتفعة جدا لوفيات كورونا في شباط الجاري.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "معدل الوفيات بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا خلال شباط الجاري مرتفعة جدا وتثير قلق حقيقي خاصة مع تسجيل 7 وفيات خلال الايام الاولى من شباط لترتفع تراكمية الوفيات الى 548 حالة".

واضاف، ان "اغلب حالات الوفاة تحصل لدى مرضى لم يتلقوا جرعات الللقاحات رغم تحذيراتنا المتكررة من اهميتها في الوقابة من الوصول الى مرحلة حرجة من المضاعفات وفقدان الارواح مؤكدا ضرورة الاقبال على اخذها في ظل وجود اكثر من 70 منفذ تلقيحي منتشرة في الاقضية والنواحي".

واشار الى ان"عدم الالتزام بالارشادات الوقائية للمؤسسات الصحية ستؤدي الى ارتفاع الاصابات والوفيات بمعدلات اعلى وسنفقد المزيد من الاعزاء مؤكدا ضرورة التفاعل الايجابي مع اطار اخذ اللقاحات لانها تخلق وقاية اكبر في مواجهة انتشار الوباء".

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