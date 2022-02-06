الوضع ما بعد قرار المحكمة الاتحادية

2022/02/06 | 14:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / صادق فياض الركابي..بعد ان اعلنت المحكمة الاتحادية قرارها الاخير بخصوص الكتلة الأكبر والية انتخاب رئيس الجمهورية اعتقد انه من الضروري إعادة ترتيب الأوراق لان الاستمرار على بنفس الالية وطريقة التعامل لن تجدي نفعا وربما ستجر البلد الى المجهول والفوضى وهذا ما يريده اعداء الإصلاح حيث بات واضحا ان جلسة انتخاب الرئيس لن […]

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