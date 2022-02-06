اللجنة الأمنية في ميسان تتخذ مجموعة إجراءات لتعزيز الأمن

2022/02/06 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع – شذى السوداني

أعلن محافظ ميسان علي دوّاي، اليوم الأحد، عن اتخاذ اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة إجراءات مهمة لتعزيز الأمن، بينما أشار الى مخاطبة رئيس الوزراء لمعالجة ثلاثة ملفات.

وقال دوّاي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "اللجنة الأمنية العليا في ميسان اتخذت اجراءات مهمة بعد تراجع الوضع الأمني في المحافظة"، مبيناً، أنه "تمَّت مخاطبة الحكومة الاتحادية متمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارتي الداخلية والدفاع لاتخاذ اجراءات عاجلة ودعم ميسان في معالجة ملفات النزاعات العشائرية والمخدرات والجريمة المنظمة".

وأضاف، أنَّ "الكاظمي وجَّه اليوم بزيارة وفد أمني للمحافظة، حيث وصل الوفد برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس اركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الامير يارالله والعمليات المشتركة لدراسة الوضع في المحافظة"، لافتاً، الى أنه "سيتم اتخاذ اجراءات في الفترة القليلة المقبلة لغرض استتباب الأمن".

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