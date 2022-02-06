2022/02/06 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم يومياتأيها الأديب والمثقف والفنان العراقيلا موقف وسط العراق بمحنة أن يوجد أو لاوالصمت تأييد لسلطات الطوائف و القتل والسرقة والعمالة والسقوط الأخلاقيوبين موقف الشاعر شوقي عبد الأمير المخزي والقاص د.



حمزة عباس الشجاع الشريف البون الشاسع بين الانحطاط والشرفعن ارتزاق الشاعر شوقي عبد الأميروتهجمه على الثواركتب الشاعر عماد حسن بن الناصرية البطلة هذا المقاللم ن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة -33- - سلام إبراهيم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة -33- - سلام إبراهيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).