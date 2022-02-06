مهلا ريان: وزيرة و عمدة اختزلت ألمها في موقعها كأم فقط - مليكة طيطان

2022/02/06 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مليكة_طيطان صححي الخطأ يا سيدة تتحمل حقائب وزارة و تسيير شأن محلي ...



لا تتهربين وراء المشاعر و العواطف الاميسية ...



انت سيدة دولة بمعنى كان من المفروض ان يكون تعبيرك على الشكل التالي : أنا مسؤولة ...



انا وزيرة قطاعات مهمة حيوية و عمدة لأكبر مدن المغرب بعد البيضاء و ذات خبرة في التدبير المجالي ...



انا اذن أشعر بالخجل أشعر بتبكيث الضمير متأكدة ان مساحة كان من المفروض ان نحتلها للاسف هي مساحات فارغة الم اقل ......





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