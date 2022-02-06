المحكمة الاتحادية تعقد جلسة حول أمر ولائي خاص بترشيح هوشيار زيباري

2022/02/06 | 15:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المحكمة الاتحادية، الأحد، عقد جلسة تداولية بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان، إنّ "جلسة تداولية عقدت بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار الزيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

ويأتي التحرك بعد أعلنت الكتلة الصدرية مقاطعة جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة بتوجيه مباشر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويعترض الصدر على ترشيح زيباري لأسباب غير معلنة، فيما يتمسك الأخير بترشحه للمنصب، نافيًا صدور أي إدانة ضده من القضاء بحقه.

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