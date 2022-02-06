بعد مأساة الطفل ريان.. سعوديون يدشنون حملة للكشف عن الآبار المكشوفة

2022/02/06 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت مأساة الطفل المغربي ريان الذي أُخرج ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لخمسة أيام في حملة سعودية للإبلاغ عن الآباى المكشوفة داخل الممكلة.

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