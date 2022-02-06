شمخاني: اطراف فيينا لا تمتلك توزانا في التزاماتها

2022/02/06 | 15:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرحية رفع العقوبات الأمريكية لا يمكن اعتبارها خطوة بناءة.

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